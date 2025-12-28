OM : Aubameyang quitte Marseille, la grosse annonce à l'étranger !

Convoqué par le Gabon pour disputer la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé au Maroc et se retrouve déjà au cœur d'une polémique. Entré en cours de jeu face au Cameroun alors qu'il avait une gêne musculaire, la gestion de l'attaquant de l'OM n'a pas plu du côté de Marseille. Mais le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma met les choses au clair.
Incertain pour le début de la CAN après avoir manqué plusieurs séances d’entraînement pour une gêne musculaire, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement bien disputé la première rencontre du Gabon face au Cameroun en entrant en jeu dès la première période. Une situation qui avait provoqué la colère de l'OM qui considérait que le risque pris avec son attaquant était trop important. Mais alors que les Gabonais affrontent le Mozambique ce dimanche dans un match crucial, le sélectionneur Thierry Mouyouma a mis les choses au clair.
Le sélectionneur du Gabon monte au créneau face à la polémique Aubameyang
« Ce mépris doit s’arrêter. Nous disputons une Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas un camp de remise en forme », a-t-il confié en conférence de presse avant d'en rajouter une couche en marge du match décisif contre le Mozambique.
«Ce mépris doit s’arrêter»
« Le joueur a été testé, ausculté et déclaré apte par notre staff médical et par la commission médicale de la CAF. Pendant les dates internationales, les joueurs appartiennent à leur pays. Je demande simplement le respect de notre travail, de nos décisions et de notre ambition », ajoute Thierry Mouyouma.