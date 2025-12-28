OM : Aubameyang quitte Marseille, la grosse annonce à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué par le Gabon pour disputer la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé au Maroc et se retrouve déjà au cœur d'une polémique. Entré en cours de jeu face au Cameroun alors qu'il avait une gêne musculaire, la gestion de l'attaquant de l'OM n'a pas plu du côté de Marseille. Mais le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma met les choses au clair.

Incertain pour le début de la CAN après avoir manqué plusieurs séances d’entraînement pour une gêne musculaire, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement bien disputé la première rencontre du Gabon face au Cameroun en entrant en jeu dès la première période. Une situation qui avait provoqué la colère de l'OM qui considérait que le risque pris avec son attaquant était trop important. Mais alors que les Gabonais affrontent le Mozambique ce dimanche dans un match crucial, le sélectionneur Thierry Mouyouma a mis les choses au clair.

Le sélectionneur du Gabon monte au créneau face à la polémique Aubameyang « Ce mépris doit s’arrêter. Nous disputons une Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas un camp de remise en forme », a-t-il confié en conférence de presse avant d'en rajouter une couche en marge du match décisif contre le Mozambique.