«C’est bon» : Il annonce son grand retour à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de Bournemouth, Hamed Junior Traoré n’a pu disputer qu’une seule rencontre sous les couleurs de l’OM cette saison. Le milieu offensif âgé de 25 ans est sur le chemin du retour et a indiqué qu’il serait disponible pour le prochain match de Marseille, le 4 janvier face au FC Nantes.

Après Facundo Medina, entré en jeu avant la trêve hivernale contre Bourg-en-Bresse (0-6) en Coupe de France, l’OM attend avec impatience les retours d’Amine Gouiri et d’Hamed Junior Traoré. Deux blessés de longue date qui devraient reprendre la compétition au cours du mois de janvier.

Traoré annonce son retour contre Nantes L’international ivoirien (11 sélections) devait d’ailleurs être dans le groupe convoqué contre le pensionnaire de Ligue 2. Cela n’a finalement pas été le cas, mais Hamed Junior Traoré se rapproche tout de même de plus en plus d’un retour, qui pourrait intervenir lors de la prochaine rencontre de l’OM, le 4 janvier face au FC Nantes.