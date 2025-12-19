Deux renforts arrivent : La grande nouvelle à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l'OM va lancer son parcours en Coupe de France avec un déplacement sur la pelouse de Bourg-Péronnas. Une rencontre qui pourrait donner l'occasion de donner du temps à ceux qui n'en ont pas ou ceux qui reviennent de blessure. Roberto De Zerbi a ainsi annoncé une très bonne nouvelle avec les retours de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré.

Pour voir Hamed Junior Traoré et Facundo Medina avec un maillot de l'OM, il faut remonter à plusieurs semaines. En effet, les deux recrues estivales sont absentes depuis un moment à cause des blessures. L'Ivoirien n'a plus rejoué depuis le 31 août et le 30 septembre pour l'Argentin. Mais voilà que les retour de Traoré et Medina sont imminents.

« Ils seront disponibles » Face à Bourg-Péronnas, on pourrait bien revoir Hamed Junior Traoré et Facundo Medina avec l'OM. En effet, en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a annoncé : « Ils seront du voyage, je ne pense pas qu'ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants ».