OM - McCourt : Le problème d’argent annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM semble toujours se trouver dans une situation financière assez instable, Daniel Riolo a évoqué le sujet jeudi soir en direct sur RMC et annonce que Frank McCourt, le propriétaire américain du club, est obligé de réinjecter régulièrement de l'argent à l'OM.

« Quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d’été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances imprévues. Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club », confiait Pablo Longoria jeudi en conférence de presse, et le président de l'OM annonce donc vouloir améliorer les finances du club. Il faut dire que Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, est obligé d'intervenir régulièrement pour stabiliser les caisses...

L'OM obligé de vendre cet hiver ? C'est en tout cas ce qu'a révélé Daniel Riolo en direct dans l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir : « On se rend compte que le dossier financier ne s'est jamais arrangé. Les difficultés elles sont là. Et comme en plus ils ont pris des joueurs en prêt avec des obligations d'achat, il faut dégraisser », indique Riolo avant d'évoquer les interventions régulières de Frank McCourt pour les finances de l'OM.