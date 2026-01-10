Le coup de cœur d’Antoine Dupont : L’infidélité assumée en public !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui à Toulouse, Antoine Dupont a fait ses débuts en Top 14 sous le maillot de Castres. Et à l’époque, le capitaine du XV de France avait affiché au grand jour son attachement pour la formation toulousaine. Une petite infidélité faite à son club d’alors qui n’avait pas entaché son image.

Joueur phare du Stade Toulousain, Antoine Dupont a réalisé un rêve d’enfant en rejoignant le mastodonte de Top 14 en 2017. Mais avant ce transfert, c’est à Castres que le demi de mêlée s’est révélé aux yeux du grand public. Et même durant son expérience sous les ordres de Christophe Urios, Antoine Dupont n’avait pas caché son attachement pour le club rival.

« Quand j’étais petit, j’adorais le Stade Toulousain » « Quand j’étais petit, j’étais fan de Frédéric Michalak et de Clément Poitrenaud. J’adorais le Stade toulousain, avait avoué Antoine Dupont en 2015, lorsqu’il évoluait encore à Castres. J’avais leurs maillots et c’est tout le temps ce que je demandais à Noël. C’était l’équipe que j’admirais quand j’étais petit. J’ai encore des photos chez mes parents avec Vincent Clerc et Clément Poitrenaud. C’est vrai que cela me ferait bizarre si j’étais confronté à eux. »