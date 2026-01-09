Mauvaises fréquentations et arnaques : Le piège évité par Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les sportifs de haut niveau doivent parfois gérer leur carrière avec des personnes malveillantes gravitant autour d’eux. Interrogé sur le sujet par le magazine GQ en 2021, Antoine Dupont expliquait comment il avait construit son entourage pour éviter les mauvaises fréquentations. Une méthode qui a visiblement marché.

Au cours des dernières années, Antoine Dupont s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de rugby de la planète grâce à ses prestations sous le maillot du XV de France et du Stade Toulousain. Pour atteindre ce niveau, et gérer de la meilleure des manières sa carrière, le demi de mêlée de 29 ans peut compter sur un entourage stable et fiable.

« On peut facilement se faire piéger » Interrogé sur le sujet par GQ en 2021, Antoine Dupont avait expliqué la manière dont il fonctionnait. « En fait je ne m’en suis pas rendu compte mais au fur et à mesure des années, on s’entoure de plus en plus de personnes et, moi, mon fonctionnement a été de faire confiance à des joueurs et des personnes qui avaient de l’expérience et en qui j’avais confiance, confiait la star tricolore. Mon agent sportif, c’était mon ancien entraîneur que j’avais à Auch qui me l’a conseillé. Mon gestionnaire financier c’est le joueur Rémi Talès, il avait alors 30 ans et moi 18, qui m’a dit “mets-toi avec eux, ils sont sérieux, et tu n’auras pas de souci”. Pour Bros (Bros Agency, qui s’occupe de l’image de sportifs comme Presnel Kimpembe par exemple, ndlr) c’est Vincent Clerc, un ancien joueur international, qui m’a recruté. Mais c’est vrai qu’on peut facilement se faire piéger avec des gens qui ont des mauvaises attentions. »