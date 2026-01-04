Antoine Dupont recale Toulouse, les négociations pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cadre du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont aurait pu rejoindre son club de cœur dès son adolescence. Par deux fois, les Rouge et Noir ont tenté leur chance pour le demi de mêlée, qui a finalement décidé d’attendre avant de signer en 2017.

Les spectateurs d’Ernest-Wallon ont eu la surprise d’apprendre le 1er novembre dernier, durant la mi-temps du match entre Toulouse et le Stade Français, la prolongation d’Antoine Dupont jusqu’en 2031. Entre le capitaine des Bleus et son club, c’est une belle et longue histoire d’amour qui a débuté en 2017. À l’époque, Antoine Dupont avait quitté Castres après trois années de bons et loyaux services afin de s’engager avec son club de cœur.

Quand Antoine Dupont n’a pas cédé aux avances de Toulouse Mais l’aventure d’Antoine Dupont à Toulouse aurait pu débuter bien avant, puisque les Rouge et Noir avaient repéré le joueur quelques années auparavant. Mais à l’époque, le Stade Toulousain n’avait pas réussi à convaincre le clan Dupont. « Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir à la ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! », avait expliqué Antoine Dupont en 2022, dans un entretien accordé à GQ.