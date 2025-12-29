Antoine Dupont prêt à tout arrêter : La fin de l’histoire ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont pourrait mettre un terme à son histoire avec le rugby au moment de sa retraite. Interrogé l’an dernier sur une possible reconversion comme entraîneur, le joueur du Stade Toulousain avait écarté l’hypothèse, évoquant plutôt l’idée de « couper » avec son sport.

Le mois dernier, Antoine Dupont a fêté ses 29 ans. La star du rugby français a donc encore quelques belles années devant lui, pour tenter notamment d’aller chercher la première Coupe du monde du rugby tricolore. Mais de quoi sera fait son avenir une fois les crampons raccrochés ? Interrogé sur le sujet par Sud Radio en 2024, Antoine Dupont écartait l’idée de devenir entraîneur.

« Je pense que j'aurai besoin de faire d'autres choses quand j'arrêterai » « Si entraîner m’attirer ? Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement. Après, la fin de carrière est encore loin pour moi normalement », expliquait la star du Stade Toulousain, se voyant se retirer du rugby pendant un temps une fois à la retraite. « Je pense que j'aurai besoin, à un moment donné, de couper, de faire d'autres choses quand j'arrêterai ma carrière. Peut-être que j'y reviendrai par la suite, mais aujourd'hui ce n'est pas un objectif ».