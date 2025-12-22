Antoine Dupont : L’énorme coup de gueule devant les caméras !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq jours après avoir été sanctionné de deux points ferme dans l’affaire du transfert de Melvyn Jaminet, le Stade Toulousain s’est imposé ce samedi face à Lyon (19-41). Après le coup de sifflet final, Ugo Mola a réuni Antoine Dupont et ses coéquipiers pour prononcer un discours à l’attention de ceux qui ont critiqué la clémence de cette sanction.

Battu par les Glasgow Warriors (28-21) le week-end dernier en Champions Cup, le Stade Toulousain a réagi ce samedi en Top 14 en s’imposant sur la pelouse de Lyon (19-41). Une victoire qui est intervenue cinq jours après les sanctions dans l’affaire du transfert de Melvyn Jaminet.

« Notre seul mode d'expression, c'est ce putain de rugby » Le club d’Antoine Dupont a écopé de quatre points de suspension, dont deux fermes, ainsi qu’une amende de 45 000€, dont 15 000€ avec sursis. « Merci pour le staff qui va passer un bon Noël et j’espère que vous aussi. C’est important de passer cinq jours agréables en famille. Profitez vraiment des vôtres », a déclaré Ugo Mola, qui a réuni ses joueurs sur la pelouse après le coup de sifflet final, des images captées par les caméras de Canal+.