Antoine Dupont, le pire est évité !

Axel Cornic

Après une longue absence, Antoine Dupont a fait son grand retour du côté du Stade Toulousain, avec une première titularisation ce week-end. Mais c’est surtout ce lundi que tout se jouait, puisque le club haut-garonnais se retrouvait face à la justice pour le transfert de Melvyn Jaminet en 2022.

Le Stade Toulousain a débuté la saison avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le club d’Antoine Dupont a été accusé d’avoir fait un montage financier assez douteux derrière le transfert de Melvyn Jaminet, arrivé en provenance de Perpignan en 2022. Et les sanctions évoquées ces dernières semaines ont beaucoup fait parler...

Deux points et une amende pour Toulouse Les Toulousains risquaient notamment une rétrogradation, ou encore d’être écarté des phases finales du Top 14. Ce lundi, le Conseil de discipline du rugby français a livré son verdict, en retirant deux points au Stade Toulousain, qui n’est donc plus leader du Championnat de France. Cette sanction qui est une première depuis la saison 2010-2011, s’accompagne d’une amende de 45.000€, dont 15.000€ avec sursis.