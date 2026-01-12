Kylian Mbappé et l’argent : La grosse mise au point !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant amassé une grosse fortune quand il était au PSG, Kylian Mbappé a décidé d’investir plusieurs millions d’euros… au SM Caen. En effet, en 2024, le Français est devenu l’actionnaire majoritaire du club normand, moyennant 15M€. Un projet qui coûte aujourd’hui plus d’argent à Mbappé qu’il ne lui en rapporte, mais voilà que le joueur du Real Madrid n’aurait pas fait cet investissement pour l’aspect financier.

Devenir actionnaire majoritaire du SM Caen aura coûté cher à Kylian Mbappé. En effet, le joueur du Real Madrid a déboursé près de 15M€ pour racheter 80% des parts du club normand. Mais voilà qu’au fil des mois, cet investissement a coûté encore plus d’argent à Mbappé. Devant rembourser un gros déficit structurel, le capitaine des Bleus voit donc l’addition augmenter, sans pour autant lui donner des regrets…

« Kylian et sa maman ne sont pas venus pour gagner de l’argent » Président du SM Caen et proche du clan Mbappé, Ziad Hammoud a mis les choses au point concernant cet investissement du joueur du Real Madrid en Normandie. Pour La Tribune Dimanche, il a ainsi assuré à propos de Kylian Mbappé : « Kylian et sa maman ne sont pas venus pour gagner de l’argent mais pour rendre au football ce qui leur a donné ».