Kylian Mbappé et l’argent : La grosse mise au point !

Ayant amassé une grosse fortune quand il était au PSG, Kylian Mbappé a décidé d’investir plusieurs millions d’euros… au SM Caen. En effet, en 2024, le Français est devenu l’actionnaire majoritaire du club normand, moyennant 15M€. Un projet qui coûte aujourd’hui plus d’argent à Mbappé qu’il ne lui en rapporte, mais voilà que le joueur du Real Madrid n’aurait pas fait cet investissement pour l’aspect financier.
Devenir actionnaire majoritaire du SM Caen aura coûté cher à Kylian Mbappé. En effet, le joueur du Real Madrid a déboursé près de 15M€ pour racheter 80% des parts du club normand. Mais voilà qu’au fil des mois, cet investissement a coûté encore plus d’argent à Mbappé. Devant rembourser un gros déficit structurel, le capitaine des Bleus voit donc l’addition augmenter, sans pour autant lui donner des regrets…
« Kylian et sa maman ne sont pas venus pour gagner de l’argent »
Président du SM Caen et proche du clan Mbappé, Ziad Hammoud a mis les choses au point concernant cet investissement du joueur du Real Madrid en Normandie. Pour La Tribune Dimanche, il a ainsi assuré à propos de Kylian Mbappé : « Kylian et sa maman ne sont pas venus pour gagner de l’argent mais pour rendre au football ce qui leur a donné ».
« Il faut les remercier d’être venus apporter leur aide »
Pour Kylian Mbappé, ce n’est donc clairement pas une question d’argent au SM Caen. D’ailleurs, au sein de la ville normande, on tient à remercier le joueur du Real Madrid de cet investissement. Maire caennais, Aristide Olivier a confié : « Il faut les remercier d’être venus apporter leur aide alors que la situation était très délicate et ne pas surréagir dans cette mauvaise passe ».