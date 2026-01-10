«Ça ne m’était jamais arrivé» : La relation qui a tout changé pour Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quand Fabien Galthié a pris la succession de Jacques Brunel à la tête du XV de France, Antoine Dupont n’était encore qu’un jeune espoir promis à un grand avenir. La nomination du natif de Cahors fut alors décisive pour la star toulousaine, qui a eu l’occasion de revenir sur le sujet ces dernières années…

Arrivé au XV de France en 2019, en intégrant d’abord le staff des Bleus dirigé par Jacques Brunel puis en prenant seul la tête de la sélection, Fabien Galthié a vu passer de nombreux joueurs, dont un certain Antoine Dupont. Une rencontre déterminante pour la star toulousaine, qui a pu compter sur son sélectionneur pour progresser, d’autant que ce dernier évoluait au même poste durant sa carrière.

« Je n’avais jamais eu la confiance du staff comme je l’ai eue là » « On échange pas mal, que ce soit sur le poste, mais aussi sur le rugby, la partie sportive, la partie extra sportive, l’exposition médiatique, la pression, l’enjeu… C’est forcément bon à prendre pour moi, je suis au début de ma carrière, confiait en 2021 Antoine Dupont, interrogé par GQ. Mais la première chose dont je bénéficie de sa part, c’est la confiance. Dès qu’il est arrivé, il m’a mis au poste de numéro 9 et j’ai enchaîné les matches, ce qui ne m’était jamais arrivé. Si mes performances ont été bonnes c’est grâce à ça, car même si la plupart des gens disaient qu’il n’avait pas eu forcément du nez en me faisant jouer, c’est le premier qui l'a fait. Je n’avais jamais eu la confiance du staff comme je l’ai eue là. Fabien était souvent cité pour les difficultés qu’il avait rencontré dans les clubs où il était passé, mais il a pris lui aussi de l’expérience sur la façon dont il entraîne. Il est bienveillant avec tout le groupe. »