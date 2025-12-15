Christophe Urios, le divorce qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Décidément, l’ASM Clermont Auvergne connaît un début de campagne compliqué en Champions Cup. Après la défaite contre Saracens, les Jaune-et-Bleu se sont inclinés contre Sale ce samedi (14-35). Christophe Urios a d’ailleurs observé une certaine fracture au sein de son effectif, qu’il a visiblement eu du mal à digérer après la partie.

L’ASM Clermont Auvergne avait certainement rêvé d’un meilleur début de campagne de Champions Cup. Après le revers sur la pelouse de Saracens, les Jaune-et-Bleu se sont inclinés à domicile contre Sale (14-35). Christophe Urios a d’ailleurs eu du mal à digérer cette défaite, en partie parce qu’il a observé une certaine fracture au sein de son équipe.

«On n’est pas ensemble» « On sait comment ils jouent. C’est une équipe qui ferraille, qui défend dur et encore il leur manquait du monde. On n’était pas au niveau de cette équipe. On est très hétérogènes en fait, on est à côté, on n’est pas ensemble. On est hétérogènes entre ceux qui jouent beaucoup, ceux qui ne jouent pas, ceux qui rentrent de blessure. On n’arrive pas à retrouver ce lien qui faisait notre force avant la coupure de novembre » a d’abord confié le manager de 59 ans dans des propos rapportés par Midi Olympique.