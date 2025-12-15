Nouvelle aventure pour Antoine Dupont : C’est le coup de foudre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont avait fait un choix majeur en mettant sa carrière à XV entre parenthèses durant quelques mois afin de pouvoir disputer les JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7. Une nouvelle aventure qui lui a notamment permis de remporter une médaille d'or olympique, mais également d'avoir un sacré coup de coeur pour de nouveaux coéquipiers avec qui il a gardé le contact.

C'est une aventure dont il se souviendra longtemps, et qu'il pourrait d'ailleurs décider de revivre à l'occasion des JO de 2028 à Los Angeles : Antoine Dupont avait décidé de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, une aventure qui lui a permis de rafler une belle médaille d'or. Et dans un entretien accordé à Sud Radio en octobre 2024, Dupont se livrait sur cette magnifique expérience à Paris.

« Vivre une nouvelle aventure, casser ma routine... » « Je pense que ça a été surtout mental. Je l'ai dit et répété, ça m'a fait énormément de bien de vivre une nouvelle aventure, de casser ma routine, de sortir de ma zone de confort. Même si ce n'était pas évident. Au début, le pari a été réussi et ça m'a donné énormément d'énergie à chaque fois que je revenais avec le Stade Toulousain. Je pense que ça s'est vu sur la fin de saison où j'avais un enthousiasme que je n'ai quasiment jamais eu sur une fin de saison avec Toulouse », confie Antoine Dupont, qui a également eu un coup de coeurs pour ses coéquipiers de cette aventure en équipe de France à 7.