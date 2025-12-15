Antoine Dupont : La séparation annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour à la compétition après ses huit mois d'absence en raison d'une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont va donc désormais pouvoir préparer sereinement ses prochaines échéances et notamment la Coupe du Monde 2027. Et Vincent Moscato a affirmé en direct sur RMC que Dupont n'était pas du tout à l'idée d'être associé à Matthieu Jalibert en charnière avec les Bleus...

Toujours en quête du premier titre mondial de son histoire, le XV de France va tenter de briser la malédiction lors de la Coupe du Monde 2027 en Australie. Antoine Dupont, la star des Bleus, nourrit de grandes ambitions pour cette compétition et tentera de ramener le premier sacré mondial de son pays. Mais qui de Romain Ntamack ou Matthieu Jalibert accompagnera Dupont en charnière avec le XV de France pour cette compétition ?

L'épineux débat Matthieu Jalibert En direct dans son émission sur RMC Sport, Vincent Moscato a expliqué que Jalibert avait encore toutes ses chances malgré le scepticisme de nombreux observateurs à l'égard du demi d'ouverture de l'UBB : « Ce n’est pas mort pour lui. Il faut arrêter ! Galthié je le connais et s’il est bon, à un moment donné il va le faire jouer. Sinon ce n’est pas possible. Tu ne vas pas placarder un mec car il a fait un mauvais match en quart de finale. Il n’y a pas que lui qui a fait un mauvais match en quart de finale (…) Galthié fera comme Deschamps à l’époque de Valbuena. Il l’a fait revenir et ça a marché, comme avec Benzema. Il est capable de revenir sur des choix car le mec a progressé. Le numéro 2 à l’ouverture, c’est Thomas Ramos. Mais si le petit Jalibert réussit à remplir la case défense comme il le faut… », a indiqué Moscato. Mais il y a un problème avec Antoine Dupont...