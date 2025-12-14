Antoine Dupont : La folie à la télévision !

Alexis Brunet

L’année 2025 touche bientôt à son terme et il est l’heure de faire un bilan. Au niveau des meilleures audiences, c’est le XV de France qui arrive en tête avec son succès acquis contre l’Écosse le 15 mars dernier, qui avait permis aux partenaires d’Antoine Dupont de mettre la main sur le Trophée des Six Nations et qui avait réuni pas moins de 9,8 millions de téléspectateurs.

Le 8 mars dernier, Antoine Dupont s’était malheureusement gravement blessé lors d’un match du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande. Un gros coup dur pour le demi de mêlée et le XV de France, mais seulement une semaine plus tard, les Bleus avaient tout de même réussi à remporter la compétition en s’imposant face à l’Écosse, ce qui avait redonné du baume au cœur au Toulousain.

Meilleure audience de l’année pour le XV de France Le XV de France a donc triomphé sur le terrain, mais également au niveau des audiences. En effet, d’après les informations du Parisien, le match face à l’Écosse a tout simplement été la meilleure audience de l’année. Au total, 9,8 millions de téléspectateurs étaient réunis pour voir Antoine Dupont et Grégory Alldritt soulever le trophée.