Antoine Dupont : L'humiliation en public !

Axel Cornic

Après deux feuilles de match en tant que remplaçant, Antoine Dupont était titulaire pour la première fois de la saison ce samedi, en Champions Cup. Mais cela n’a pas suffi au Stade Toulousain, qui s’est incliné sur la pelouse des Glasgow Warriors après une rencontres pleine de rebondissements (28-21).

On n’était plus habitués à le voir débuter une rencontre. De retour après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a fêté sa première titularisation de janvier 2025. Il a même marqué son premier essai, mais cela n’a pas suffi pour offrir la victoire au Stade Toulousain.

Dupont lance la charge... Tout avait pourtant si bien commencé ! Il n’a fallu que sept minutes à Dupont pour inscrire son essai et quelques minutes plus tard, il en a offert un autre à son coéquipier Kalvin Gourgues. Le score à la pause était sans appel, puisque les Toulousains menaient largement 21 à 0, avant que tout ne bascule en seconde période.