Antoine Dupont : Le traumatisme qui ne passe pas après 10 ans !

Alexis Brunet

Le 11 janvier prochain, le Stade Toulousain d’Antoine Dupont se déplacera sur la pelouse des Saracens en Coupe des champions. Un match que redoute particulièrement Ugo Mola. En effet, l’entraîneur toulousain a affirmé avoir un très mauvais souvenir d’un match disputé il y a presque dix ans sur la pelouse synthétique des Saraboks.

Après les Sharks de Durban et les Glasgow Warriors, le Stade Toulousain se rendra à Londres le 11 janvier prochain pour y affronter les Saracens lors de la troisième journée de Coupe des Champions. Un match très important pour les partenaires d’Antoine Dupont, mais qui est surtout très redouté par Ugo Mola.

« J'ai un très, très mauvais souvenir d'un match aux Saracens » Pour le Stade Toulousain, le match face aux Saracens pourrait représenter un véritable piège. Ugo Mola a un mauvais pressentiment pour cette rencontre et notamment le fait qu’elle se déroulera sur le terrain synthétique des Saraboks. Les propos de l’entraîneur toulousain sont rapportés par RMC Sport. « Les deux déplacements que l'on a sur le terrain synthétique, que ce soit à Glasgow et aux Saracens, me posent problème depuis la réception du calendrier. Parce que j'ai un très, très mauvais souvenir d'un match aux Saracens il y a presque 10 ans maintenant. Puisqu'il était très particulier au regard de la période et des attentats qui avaient eu lieu la veille. Mais je pense qu’avec ces deux matchs, on va passer un peu au révélateur, évidemment de la forme du moment, mais avec les échecs, les problématiques que l'on a en termes d'effectifs, on s'attend à avoir deux rencontres difficiles à manœuvrer. »