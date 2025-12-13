Antoine Dupont piégé, un «accident» est annoncé !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le Stade Toulousain se rend sur la pelouse des Glasgow Warriors en Coupe des Champions. Une rencontre que débutera Antoine Dupont, après deux entrées en jeu successives. Toutefois, attention au piège pour le demi de mêlée et ses troupes car ils évolueront sur un terrain synthétique, qui pourrait bien causer des accidents selon Ugo Mola.

Après s’être imposé 56 à 19 contre les Sharks de Durban pour la première journée de Coupe des champions, le Stade Toulousain affronte cette fois les Glasgow Warriors pour son deuxième match dans la compétition ce samedi soir. Pour la première fois depuis très longtemps, les joueurs d’Ugo Mola pourront compter sur un Antoine Dupont titulaire.

Attention au piège Toutefois, cette première titularisation pour Antoine Dupont après des mois n’apparaît pas forcément comme un cadeau. En effet, la rencontre face à Glasgow se déroulera sur un synthétique, ce à quoi ne sont pas habitués les joueurs du Stade Toulousain. En conférence de presse, Ugo Mola a notamment prévenu ses troupes que cela était un « terrain à accidents », tout en affirmant que « Glasgow aura forcément un petit temps d’avance ».