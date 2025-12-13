Départ de Toulouse : Le sacrifice annoncé par Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu’il est avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a considérablement rempli son armoire à trophées. En 2024, le demi de mêlée avait notamment remporté la Coupe d’Europe avec son club. Un succès de prestige que Dupont a bien évidemment pu célébrer, mais pas trop non plus. En effet, avec les Jeux Olympiques en ligne de mire, il a fallu faire certains sacrifices à l’époque.

Quintuple champion de France avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a également remporté à deux reprises la Coupe d’Europe avec son équipe. Sacré en 2021, le Français a soulevé à nouveau le trophée en 2024. Une joie forcément immense pour le demi de mêlée de Toulouse. Mais comme l’a expliqué Dupont, la fête n’a pas duré très longtemps pour lui après ce sacre.

« Je ne fêtais plus parce que je savais que le surlendemain je prenais l’avion » Il y a un peu plus d’un an, pour Sud Radio, Antoine Dupont était revenu sur la fête après cette Coupe d’Europe avec le Stade Toulousain. C’est alors qu’il a expliqué qu’il n’a pas pu faire de folies car il devait rapidement partir pour rejoindre l’équipe de France de rugby à 7 : « J’ai pu fêter la Coupe d’Europe ? Oui le soir même, pour marquer le coup ! Mais après, dès le lendemain, j'étais avec les mecs, je ne fêtais plus parce que je savais que le surlendemain je prenais l'avion pour aller à Madrid ».