Christophe Urios : La punchline pour dézinguer ses joueurs !

Alors que Clermont s’apprête à affronter Sale en Coupe d’Europe, les joueurs de Christophe Urios enchainent le bon et le mauvais depuis plusieurs semaines. Forcément, l’entraîneur de l’ASM a de choses à redire sur les performance de ses protégés. Urios n’a d’ailleurs pas manqué d’adresser une grosse critique avec une punchline dont il est habitué.

Il y a une semaine, Clermont s’est lourdement incliné en Champions Cup face aux Saracens (47-10). Ce samedi, l’ASM a l’occasion de se racheter face à Sale, mais les joueurs de Christophe Urios devront montrer un tout autre visage pour tenter d’aller chercher la victoire. Dernièrement, les copies rendues sont loin d’êtres les meilleures et l’entraîneur de Clermont n’a d’ailleurs pas manqué de reprendre de volée certains de ses joueurs en conférence de presse.

« Cela fait trois matchs qu’on se fait crever en mêlée ! » « Le jeu des avants n’est pas bon depuis la reprise. On sait ce qu’ils peuvent nous amener, on sait la qualité que nous avons. Mais aujourd’hui, cela fait trois matchs qu’on se fait crever en mêlée ! Donc on a besoin aussi de se recentrer là-dessus. Les apports de Thomas Ceyte, Marcos Kremer, et de tous les gars qui rentrent, qui ont de l’expérience, de la densité, doivent nous permettre de retrouver de l’avancée. Car c’est le vrai problème de l’équipe aujourd’hui », a balancé Christophe Urios, rapporté par Rugbyrama.