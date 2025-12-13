Antoine Dupont : Retrouvailles avec son coup de coeur, c'est officiel !

Alexis Brunet

Samedi soir, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse des Glasgow Warriors en Coupe des Champions. Pour l’occasion, Ugo Mola a décidé d’offrir sa première titularisation à Antoine Dupont depuis des mois. Le demi de mêlée sera accompagné à l’ouverture par Romain Ntamack qui fait son retour dans le quinze toulousain après avoir manqué le dernier match face aux Sharks de Durban pour cause de maladie.

Dupont et Ntamack réunis Lors de ce match face aux Glasgow Warriors, Ugo Mola pourra compter sur sa charnière type. En effet, Romain Ntamack, qui était malade lors de la dernière rencontre face aux Sharks de Durban pour cause de maladie, fait son retour dans le quinze de départ. Une titularisation des deux copains qui mettra donc fin à une attente de 328 jours. La dernière fois que les deux coéquipiers avaient commencé une rencontre ensemble, c’était le face à l’Irlande avec le XV de France le 8 mars 2025, date de la sérieuse blessure de Dupont.