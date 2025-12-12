Antoine Dupont à l'étranger : Le rencard qu'il ne veut pas louper !

Alexis Brunet

Samedi soir, le Stade Toulousain affronte Glasgow pour le compte de la deuxième journée de Coupe des Champions. Pour l’occasion, Ugo Mola a décidé de titulariser Antoine Dupont, ce qui n’est pas arrivé depuis de longs mois. Forcément, le défi sera donc grand pour les Écossais, mais également excitant, comme l’a confié Adam Hastings, le demi-d’ouverture des Glasgow Warriors.

Face à Glasgow samedi soir, Antoine Dupont va vivre une grande étape dans sa reconstruction. Blessé depuis de longs mois, le demi de mêlée a fait son retour à la compétition le 29 novembre dernier contre le Racing 92 en entrant en jeu, mais là il sera titulaire pour la première fois lors de la deuxième journée de Coupe des Champions.

« C’est l’un des meilleurs joueurs du monde » Forcément, cela sera donc un petit évènement de retrouver Antoine Dupont comme titulaire samedi soir. Un défi qui s’annonce particulièrement excitant à en croire Adam Hastings, le joueur des Glasgow Warriors. « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Donc oui, ce sera excitant pour nous et quelque chose sur quoi nous devrons nous concentrer », a déclaré le demi-d’ouverture d’après des propos relayés par La Dépêche du Midi.