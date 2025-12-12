Antoine Dupont : Le nouveau clash sorti de nulle part

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Proche de Romain Ntamack avec qui il forme les charnières du Stade Toulousain et du XV de France depuis maintenant plusieurs années, Antoine Dupont semble privilégier son ami chez les Bleus. Et Vincent Moscato annonce très clairement que cette situation pourrait provoquer un clash avec Matthieu Jalibert en sélection nationale.

Le XV de France, qui court toujours après le premier sacre mondial de son histoire, nourrira donc logiquement de grandes ambitions pour la Coupe du Monde 2027 en Australie. Fabien Galthié aura à coeur de composer la meilleur équipe possible pour aller au bout, et devra notamment question sur le demi d'ouverture qui épaulera Antoine Dupont chez les Bleus. Différents profils comme Romain Ntamack et Matthieu Jalibert notamment sont en concurrence, mais de son côté, Dupont aurait déjà sa préférence.

Jalibert toujours dans la course ? Dans son émission sur RMC, Vincent Moscato estime que Jalibert devrait avoir son mot à dire au XV de France et reste un prétendant crédible : « Ce n’est pas mort pour lui. Il faut arrêter ! Galthié je le connais et s’il est bon, à un moment donné il va le faire jouer. Sinon ce n’est pas possible. Tu ne vas pas placarder un mec car il a fait un mauvais match en quart de finale. Il n’y a pas que lui qui a fait un mauvais match en quart de finale (…) Galthié fera comme Deschamps à l’époque de Valbuena. Il l’a fait revenir et ça a marché, comme avec Benzema. Il est capable de revenir sur des choix car le mec a progressé. Le numéro 2 à l’ouverture, c’est Thomas Ramos. Mais si le petit Jalibert réussit à remplir la case défense comme il le faut… », a lâché Moscato sur cet épineux cas Matthieu Jalibert, qui pourrait se retrouver au coeur d'un clash inattendu avec... Antoine Dupont !