Rupture d’Antoine Dupont : La fin est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont est de retour à la compétition après avoir subi une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, et le capitaine du XV de France semble déjà en grande forme sur le plan physique. Antony Jelonch, son coéquipier du Stade Toulousain, affiche un discours rassurant sur le retour de Dupont et annonce donc la fin de son calvaire après cette rupture.

Antoine Dupont a enfin fait son grand retour à la compétition, après quasiment neuf mois d'absence en raison d'une rupture des ligaments croisés. Entré en cours de match lors des deux précédents matchs du Stade Toulousain face au Racing 92 et aux Sharks, Dupont a montré des choses encourageantes durant une trentaine de minutes à chaque fois. Et les difficultés liées à cette rupture contractée en mars dernier semblent donc terminée pour la star du XV de France...

« Par rapport à cette grosse blessure, il est prêt » Anthony Jelonch, le coéquipier d'Antoine Dupont au Stade Toulousain, affiche d'ailleurs un discours rassurant à ce sujet : « Je l’ai trouvé très bien dès son premier match avec nous, lors de son entrée face au Racing 92. Franchement, je le trouve très prêt par rapport à cette grosse blessure. C’est de bon augure pour la suite. Moi, j’avais mis 5-6 mois à être vraiment bien sur le terrain. Qu’il soit aussi bien dès son premier match, c’est fort », confie le troisième ligne toulousain.