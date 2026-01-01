Antoine Dupont : La rupture est réclamée !

Axel Cornic

On a retrouvé la charnière du Stade Toulousain avec le retour à la compétition d’Antoine Dupont, qui semble déjà avoir retrouvé son meilleur niveau. Mais on ne peut pas vraiment dire la même chose pour Romain Ntamack, toujours très critiqué et au centre des débats à un peu plus d’un mois du début du Tournoi des 6 Nations.

On n’attendait plus que lui. Après des longs mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour sur les terrains de rugby. Et si certains avaient des doutes, le demi de mêlée les a balayés d’un revers, avec déjà une prestation majuscule pour le choc face à La Rochelle lors de 13e journée de Top 14 (60-14).

Qui pour accompagner Dupont ? Ce retour est de bon augure pour le XV de France, puisque le 5 février prochain les hommes de Fabien Galthié débuteront leur 6 Nations 2026, avec la réception de l’Irlande. Mais qui sera aligné aux côtés de Dupont ? Car son habituel compère de la charnière Romain Ntamack est très critiqué, alors qu’au même moment Matthieu Jalibert marche sur l’eau à l’UBB. Et certains réclament un changement, même si l’ouvreur bordelais ne semble pas rentrer dans les plans du sélectionneur.