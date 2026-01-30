«Je ne sais pas si je suis l'entraineur idéal pour l’OM» : De Zerbi fait planer le doute en pleine crise !

L’avenir de Roberto De Zerbi fait parler ces dernières heures, alors que RMC a annoncé jeudi, au lendemain de l’élimination de l’OM en Ligue des champions, que l’Italien s'était entretenu avec la direction phocéenne au sujet de sa situation. Ce vendredi soir, De Zerbi était bien présent pour répondre aux questions des journalistes, et lâcher une phrase troublante dans le contexte actuel…
Que serait une saison de l’OM sans sa traditionnelle crise ! Après l’humiliation en Belgique (0-3) contre Bruges, et l’élimination en Ligue des champions actée suite à un but du gardien de Benfica contre le Real Madrid (4-2) au bout du temps additionnel, le club phocéen traverse une grosse zone de turbulences, et ce alors que les hommes de Roberto De Zerbi retrouvent la Ligue 1 ce samedi, avec un match face au Paris FC. Mais la rencontre se fera-t-elle avec l’Italien sur le banc de touche ?
La question s’est posée ces dernières heures, alors que l’avenir du technicien italien n’a jamais semblé aussi incertain. Finalement, Sport Mediaset a révélé ce vendredi qu’une réunion entre Roberto De Zerbi et ses dirigeants avait permis d’apaiser la situation. Pour l’heure, il n’est donc pas question d’un changement d’entraîneur à Marseille, et comme prévu, De Zerbi a répondu aux questions des journalistes à la veille du match au stade Jean-Bouin.
« Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience »
Forcément, Roberto De Zerbi n’a pas échappé aux questions sur sa situation, et son avenir à l’OM. « On a perdu un match important pour la suite, d'une manière qui nous fait mal. On sort de la C1 en jouant un mauvais match, qui marque les personnes qui vivent football. Il faut qu'on essaye de comprendre ce qu'on peut mieux faire. Pablo, Medhi et moi avons parlé honnêtement hier soir. Le reste, ce sont juste des choses qui s'écrivent. Je n'ai pas fait l'entraînement hier matin parce que j'ai regardé des vidéos du Paris FC, j'avais très peu dormi la veille. On a parlé pour trouver la meilleure solution. Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience. Cette défaite, c'est en partie ma faute, pas totalement. Ce qu'on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c'est ça la vérité », a expliqué De Zerbi, rapporté par La Provence.
« Je ne sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour Marseille »
Désireux de rester à l’OM, Roberto De Zerbi a néanmoins conscience des problèmes rencontrés par ses joueurs et a admis qu’il ne savait pas s’il était « l’entraîneur idéal » pour le club.
« J'ai voulu fortement venir à Marseille, quand j'ai accepté de continuer, je connaissais les problèmes qui peuvent arriver ici. Je voulais fortement venir ici, j'y tiens, c'est la vérité. Il y a aussi la part de responsabilité, et quand une équipe a autant de hauts et de bas, j'ai ma part de responsabilité, a reconnu l’Italien. On ne peut pas faire le match qu'on a fait contre Nantes, puis celui contre Paris où on méritait de gagner, les 40 minutes spectaculaires contre Angers, puis le mauvais match contre Liverpool, le très bon match contre Lens, puis ce qu'on fait à Bruges... J'assume les choses. Je ne pense pas avoir l'entièreté de la responsabilité, mais j'en ai une part évidemment. En tout cas, je le dis à vous, au club, à Pablo Longoria et Medhi Benatia, oui, on a fait un mauvais match. J'avais dit avant le match que Marseille est l'endroit idéal pour moi, je ne sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour Marseille mais c'est un bon endroit pour moi. On a fait de bons résultats, on a une équipe forte. Le problème important, c'est ce manque de régularité. »