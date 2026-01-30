«Je ne sais pas si je suis l'entraineur idéal pour l’OM» : De Zerbi fait planer le doute en pleine crise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Roberto De Zerbi fait parler ces dernières heures, alors que RMC a annoncé jeudi, au lendemain de l’élimination de l’OM en Ligue des champions, que l’Italien s'était entretenu avec la direction phocéenne au sujet de sa situation. Ce vendredi soir, De Zerbi était bien présent pour répondre aux questions des journalistes, et lâcher une phrase troublante dans le contexte actuel…

Que serait une saison de l’OM sans sa traditionnelle crise ! Après l’humiliation en Belgique (0-3) contre Bruges, et l’élimination en Ligue des champions actée suite à un but du gardien de Benfica contre le Real Madrid (4-2) au bout du temps additionnel, le club phocéen traverse une grosse zone de turbulences, et ce alors que les hommes de Roberto De Zerbi retrouvent la Ligue 1 ce samedi, avec un match face au Paris FC. Mais la rencontre se fera-t-elle avec l’Italien sur le banc de touche ? La question s’est posée ces dernières heures, alors que l’avenir du technicien italien n’a jamais semblé aussi incertain. Finalement, Sport Mediaset a révélé ce vendredi qu’une réunion entre Roberto De Zerbi et ses dirigeants avait permis d’apaiser la situation. Pour l’heure, il n’est donc pas question d’un changement d’entraîneur à Marseille, et comme prévu, De Zerbi a répondu aux questions des journalistes à la veille du match au stade Jean-Bouin.

«La réalité dépasse la fiction», même l’UEFA en rajoute une couche sur l’OM ! https://t.co/J6QL3AJfDy — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

« Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience » Forcément, Roberto De Zerbi n’a pas échappé aux questions sur sa situation, et son avenir à l’OM. « On a perdu un match important pour la suite, d'une manière qui nous fait mal. On sort de la C1 en jouant un mauvais match, qui marque les personnes qui vivent football. Il faut qu'on essaye de comprendre ce qu'on peut mieux faire. Pablo, Medhi et moi avons parlé honnêtement hier soir. Le reste, ce sont juste des choses qui s'écrivent. Je n'ai pas fait l'entraînement hier matin parce que j'ai regardé des vidéos du Paris FC, j'avais très peu dormi la veille. On a parlé pour trouver la meilleure solution. Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience. Cette défaite, c'est en partie ma faute, pas totalement. Ce qu'on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c'est ça la vérité », a expliqué De Zerbi, rapporté par La Provence.