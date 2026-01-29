«Il devrait la fermer» : Ce comportement en F1 qui fait craquer le frère de Michael Schumacher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les écuries de Formule 1 ont démarré la pré-saison avec les premiers essais hivernaux à Barcelone. Une période d'autant plus importante qu'elles s'accompagnent d'un changement majeur de réglementation auquel les équipes doivent s'acclimater. Ce qui crée nécessairement des tensions. Mais Ralf Schumacher n'apprécie pas du tout le comportement d'une équipe en particulier.

La bagarre a déjà commencé en F1 alors que la saison 2026 s'annonce totalement indécise. Et pour cause, la nouvelle réglementation risque de bouleverser la hiérarchie, notamment avec les énormes changements concernant les moteurs. Dans cette optique, Mercedes et Red Bull-Ford auraient trouvé une petite faille au niveau réglementaire permettant d'augmenter les taux de compression, ce qui leur offrirait un avantage de quasiment quatre dixième au tour. Cependant, plusieurs écuries crient à l'injustice en dénonçant une irrégularité. Mais pour l'instant, la FIA confirme que Mercedes et Red Bull respectent le règlement. Ferrari mène d'ailleurs la fronde, ce qui agace particulièrement Ralf Schumacher, consultant F1 pour Sky Allemagne.

Getting to grips with mixed track conditions in the Barcelona Shakedown this week! ☔️#F1 pic.twitter.com/bwf7NQtl9r — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

Ralf Schumacher s'en prend à Ferrari « Je pense que Ferrari, de toutes les équipes, devrait la fermer ! Je me souviens très bien que par le passé, le carburant venait aussi d’endroits d’où il n’aurait pas dû venir. Si une règle est écrite de telle sorte qu’elle laisse place à l’interprétation, et que quelqu’un est assez malin pour en tirer profit et que ça passe, alors c’est aussi un risque que vous acceptez. Cinq ingénieurs de la FIA essaient d’empêcher 2000 ingénieurs de trouver une meilleure idée. Ça a toujours été la Formule 1 (...) Qu’ils se taisent et qu’ils travaillent. Ils auraient très bien pu avoir cette idée eux-mêmes », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre en saluant le travail de Mercedes.