F1 : Pierre Gasly découvre sa nouvelle voiture, «c'est différent...»

Comme tous les pilotes de Formule 1, Pierre Gasly va devoir appréhender une nouvelle réglementation très importante qui s'apparente même à l'une des plus grosses révolutions de l'histoire de la F1. Par conséquent, le pilote français découvre sa nouvelle Alpine qu'il a encore du mal à comprendre.

La saison 2026 sera marquée par un bouleversement majeur de la réglementation technique. Et pour cause, de nouveaux moteurs sont introduits, sans oublier plusieurs changements majeurs sur le plan aérodynamique. Par conséquent, c'est une découverte totale pour les pilotes. Pierre Gasly a ainsi pu tester sa nouvelle Alpine à l'occasion des essais à Barcelone. Et pour le Français, c'est une révolution, puisqu'il découvre aussi le tout nouveau moteur Mercedes. Et clairement, il n'avait jamais vu ça.

« J’aimerais faire le plus de tours possible. J’en ai fait plus de 60, et ce serait bien d'atteindre 100 tours. Plus on roule, plus on en apprend sur le groupe motopropulseur, la voiture. » 😁



Gasly ne comprend pas encore sa nouvelle Alpine « Je dois dire que beaucoup de choses sont différentes de ce que j'ai connu durant toute ma carrière en Formule 1. Il y a pas mal de procédures, de reset, qu'on ne peut pas vraiment comparer avec autre chose. Aucune autre voiture que j'ai pilotée par le passé ne serait vraiment une comparaison juste. C'est clairement une voiture qui prendra du temps pour que nous nous y adaptions tous, pour la comprendre pleinement et la maîtriser. C'est un beau défi à venir. J'aime faire le plus de tours possible. Nous avons réussi à en faire plus de 60, et j'espère pouvoir faire 100 tours la prochaine fois. Plus nous roulons, plus nous en apprenons sur le moteur, sur la voiture, sur les réglages. Ce sera l'objectif principal », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.