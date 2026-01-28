F1 - Max Verstappen : Sa compagne dénonce un mensonge sur leur rencontre !

Amadou Diawara

Max Verstappen et Kelly Piquet se connaissent depuis dix ans. Si le pilote de Formule 1 a eu un coup de foudre, il a dû attendre cinq ans avant de démarrer une relation amoureuse avec elle. Sur Instagram, Kelly Piquet a lâché toutes ses vérités sur leur première rencontre.

Max Verstappen a eu un coup de foudre pour Kelly Piquet il y a dix ans. Dès leur première rencontre, le pilote de Formule 1 a craqué pour celle qui partage sa vie aujourd'hui. Malgré tout, le couple s'est formé il y a cinq ans, comme l'a affirmé Kelly Piquet.

Excited to get going again! pic.twitter.com/kYqlnXCt8Y — Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 26, 2026

«Je n'ai absolument pas passée une nuit magique cette nuit-là» Dernièrement, Kelly Piquet a posté une photo de Max Verstappen et elle sur Instagram. Un cliché qui date de leur première rencontre, en 2016. « J’ai rencontré ce garçon [en 2016]… dès le lendemain, il m’a dit que j’étais la femme de sa vie. J’étais loin de me douter que 10 ans plus tard, nous fêterions nos cinq ans ensemble et aurions une adorable petite fille. PS : Je n'ai absolument pas passée une nuit magique cette nuit-là, mais il y avait de la magie dans l'air », a écrit la femme de 37 ans sur sa publication.