F1 - Max Verstappen : Sa compagne dénonce un mensonge sur leur rencontre !

Max Verstappen et Kelly Piquet se connaissent depuis dix ans. Si le pilote de Formule 1 a eu un coup de foudre, il a dû attendre cinq ans avant de démarrer une relation amoureuse avec elle. Sur Instagram, Kelly Piquet a lâché toutes ses vérités sur leur première rencontre.
Max Verstappen a eu un coup de foudre pour Kelly Piquet il y a dix ans. Dès leur première rencontre, le pilote de Formule 1 a craqué pour celle qui partage sa vie aujourd'hui. Malgré tout, le couple s'est formé il y a cinq ans, comme l'a affirmé Kelly Piquet.
«Je n'ai absolument pas passée une nuit magique cette nuit-là»
Dernièrement, Kelly Piquet a posté une photo de Max Verstappen et elle sur Instagram. Un cliché qui date de leur première rencontre, en 2016. « J’ai rencontré ce garçon [en 2016]… dès le lendemain, il m’a dit que j’étais la femme de sa vie. J’étais loin de me douter que 10 ans plus tard, nous fêterions nos cinq ans ensemble et aurions une adorable petite fille. PS : Je n'ai absolument pas passée une nuit magique cette nuit-là, mais il y avait de la magie dans l'air », a écrit la femme de 37 ans sur sa publication.
«J'avais dis qu'il y avait de la magie dans l'air»
Lors d'une interview, Kelly Piquet avait évoqué sa première nuit avec Max Verstappen (28 ans). Ce qui avait été mal interprété par certains, notamment parce qu'elle a presque huit ans de plus que son conjoint. « Quand elle avait 27 ans en 2016, Max avait 18 ans. Hahahahaha », a commenté un internaute sur le post de Kelly Piquet. « Il avait déjà 19 ans, et alors ? », a répondu la compagne de Max Verstappen. « Il y a quelque temps, elle a fait un commentaire en disant qu'il s'était passé quelque chose de magique cette nuit-là ; quand elle a rencontré Max, et qu'elle a reçu beaucoup de critiques à cause de ça. Les gens l'ont mal interprêté parce qu'il était jeune, donc je pense qu'elle s'en amuse en disant que c'était pas ce qu'elle voulait dire », a écrit un autre internaute. « Non, j'ai fait une interview, qui était écrite en néerlandais. J'avais dis qu'il y avait de la magie dans l'air, et des gens l'ont traduit en anglais en disant que c'était une nuit magique », a précisé Kelly Piquet.