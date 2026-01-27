F1 : Un nouveau pilote chez Red Bull, le transfert qui régale Verstappen !

2026 va peut-être être un tournant pour Red Bull en F1. Un nouveau pilote a débarqué au sein de l’écurie autrichienne pour épauler Max Verstappen, Yuki Tsunoda n’ayant pas répondu aux exigences placées en lui la saison dernière. Et le Néerlandais s’est voulu plutôt enthousiaste au moment de parler de son nouveau coéquipier.
Et si 2026 était un tournant pour Red Bull en F1. Max Verstappen a vu sa couronne lui échapper de peu la saison dernière. Il faut dire que le Néerlandais avait été ennuyé par de sérieux problèmes sur sa monoplace en première partie d’année, avant que l’arrivée de Laurent Mekies en qualité de Team Principal ne fasse la différence. Le quadruple champion du monde va d’ailleurs être épaulé par un nouveau coéquipier lors de la saison à venir.
«Il y aura forcément des surprises»
Yuki Tsunoda n’ayant pas vraiment répondu aux exigences placées en lui, Red Bull a décidé de le remplacer Isack Hadjar. Et Max Verstappen estime que 2026 pourrait être une opportunité pour le Français, qui a brillé chez Racing Bulls l’année passée. « Pourquoi pas ? Après une excellente première saison avec Racing Bulls, il mérite une chance avec Red Bull. Avec les nouvelles règles, il y aura forcément des surprises. On pourrait voir de nouveaux noms se battre à l’avant » a d’abord expliqué le pilote de 28 ans dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Red Bull a fourni beaucoup de pilotes à cette grille de départ»
Max Verstappen a ensuite indiqué qu’Isack Hadjar pourrait aider Red Bull à récupérer sa couronne, prise par McLaren en 2025. « Isack a convaincu l’équipe l’an dernier et s’il se retrouve chez Red Bull, que ce soit chez nous ou chez Racing Bulls, ce n’est pas par hasard. Red Bull a fourni beaucoup de pilotes à cette grille de départ et si Isack nous rejoint, c’est qu’il a démontré avoir les qualités nécessaires pour nous aider à nous battre à l’avant de la grille pour retrouver les titres mondiaux » a-t-il confié. Reste maintenant à voir si le pilote de 21 ans saura se montrer convaincant aux côtés de Max Verstappen. Verdict le 8 mars prochain en Australie, pour le premier Grand Prix de la saison.