F1 : Un nouveau pilote chez Red Bull, le transfert qui régale Verstappen !

Pierrick Levallet

2026 va peut-être être un tournant pour Red Bull en F1. Un nouveau pilote a débarqué au sein de l’écurie autrichienne pour épauler Max Verstappen, Yuki Tsunoda n’ayant pas répondu aux exigences placées en lui la saison dernière. Et le Néerlandais s’est voulu plutôt enthousiaste au moment de parler de son nouveau coéquipier.

Et si 2026 était un tournant pour Red Bull en F1. Max Verstappen a vu sa couronne lui échapper de peu la saison dernière. Il faut dire que le Néerlandais avait été ennuyé par de sérieux problèmes sur sa monoplace en première partie d’année, avant que l’arrivée de Laurent Mekies en qualité de Team Principal ne fasse la différence. Le quadruple champion du monde va d’ailleurs être épaulé par un nouveau coéquipier lors de la saison à venir.

«Il y aura forcément des surprises» Yuki Tsunoda n’ayant pas vraiment répondu aux exigences placées en lui, Red Bull a décidé de le remplacer Isack Hadjar. Et Max Verstappen estime que 2026 pourrait être une opportunité pour le Français, qui a brillé chez Racing Bulls l’année passée. « Pourquoi pas ? Après une excellente première saison avec Racing Bulls, il mérite une chance avec Red Bull. Avec les nouvelles règles, il y aura forcément des surprises. On pourrait voir de nouveaux noms se battre à l’avant » a d’abord expliqué le pilote de 28 ans dans des propos rapportés par NextGen-Auto.