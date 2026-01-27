F1 - Max Verstappen : Moquerie sur les réseaux sociaux, sa compagne intervient !

Amadou Diawara

Sur son compte Instagram, Kelly Piquet a posté une photo de Max Verstappen et elle datant de l'année 2016. A cette époque, ils n'étaient pas encore en couple, même si le pilote de Formule 1 avait déjà le béguin pour elle. Alors que Kelly Piquet et Max Verstappen ont une différence d'âge de presque huit ans, un internaute s'en est amusé en commentaire.

Max Verstappen et Kelly Piquet se connaissent depuis 10 ans. Si le pilote de Formule 1 a eu un coup de foudre dès leur première rencontre, ils ont pris le temps avant de démarrer leur relation amoureuse. Comme l'a avoué Kelly Piquet, elle est en couple avec Max Verstappen depuis cinq ans. Et si elle a presque huit ans de plus que son conjoint, elle estime que cela n'a aucune importance. D'ailleurs, Kelly Piquet a recadré un internaute qui se moquait de leur différence d'âge sur les réseaux sociaux.

«Quand elle avait 27 ans en 2016, Max avait 18 ans, hahahahaha» Sur son compte Instagram, Kelly Piquet a posté une photo de Max Verstappen et elle qui date de leur première rencontre en 2016. « J’ai rencontré ce garçon [en 2016]… dès le lendemain, il m’a dit que j’étais la femme de sa vie. J’étais loin de me douter que 10 ans plus tard, nous fêterions nos cinq ans ensemble et aurions une adorable petite fille. PS : Je n'ai absolument pas passée une nuit magique cette nuit-là, mais il y avait de la magie dans l'air », a-t-elle écrit sur le cliché.