F1 : Max Verstappen a trouvé la «femme de sa vie», le coup de foudre !

Amadou Diawara

Max Verstappen vit une idylle avec Kelly Piquet depuis cinq ans. Et depuis quelques mois, le couple a une fille : Lily. Alors qu'elle a rencontré Max Verstappen il y a dix ans, Kelly Piquet s'est livré sur leurs premiers échanges, avouant qu'il lui avait fait une déclaration d'amour dès le lendemain.

Quadruple champion du monde en F1 (2021, 2022, 2023, 2024), Max Verstappen a trouvé l'amour il y a dix ans. En effet, le pilote de 28 ans a eu un coup de foudre pour Kelly Piquet lors de leur rencontre. Toutefois, Max Verstappen a dû attendre cinq ans, avant de vivre son histoire avec la femme de 37 ans. Et aujourd'hui, ils sont parents. En effet, Kelly Piquet a donné naissance à la petite Lily il y a quelques mois.

Kelly Piquet : Max Verstappen a eu un coup de foudre Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s'amusent à publier une photo d'eux qui date de 2016. Et Kelly Piquet a joué le jeu. En effet, la compagne de Max Verstappen a posté un cliché d'eux sur Instagram. Sur ce post, elle a raconté leur première rencontre, avant de donner des détails croustillants sur leur relation amoureuse.