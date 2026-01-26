F1 - Red Bull : Max Verstappen change tout, c’est le choc !

Pierrick Levallet

La saison 2025 a été assez spéciale du côté de Red Bull. La première partie d’année a été compliquée pour l’écurie autrichienne. En revanche, la seconde moitié a été très satisfaisante. Max Verstappen a notamment changé certaines choses qui ont permis à Red Bull de redresser la barre pour pouvoir jouer le titre.

Red Bull a vécu deux saisons en une seule en 2025. La première partie a été plutôt compliquée pour Max Verstappen, qui était largement dépassé par les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. En seconde moitié d’année, l’écurie autrichienne a en revanche redressé la barre. Le Néerlandais était en mesure de jouer le titre. Le quadruple champion du monde a vu sa couronne lui échapper de peu. Et selon Ralf Schumacher, c’est bien le pilote de 28 ans qui a été à l’initiative du changement qui a permis à Red Bull de revenir au sommet.

«C’est Max qui a changé cela» « Ce qui en est ressorti est tout de même assez remarquable. L’équipe est devenue une véritable unité, en particulier avec Laurent Mekies et le groupe d’ingénieurs autour de Max. Max est quelqu’un qui peut tirer énormément d’une voiture, on l’a vu en comparaison avec Yuki Tsunoda ou Liam Lawson. Mais malgré tout, cela reste une grande performance d’équipe. Et c’est Max qui a changé cela » a confié le frère du légendaire Michael Schumacher dans des propos rapportés par NextGen-Auto.