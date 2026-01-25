L’IA appelée à la rescousse, la demande particulière de Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans le quotidien de tous. Pour beaucoup, ça devient désormais un réflexion de poser des question à ChatGPT, Gemini et compagnie. Lewis Hamilton n’échappe lui aussi pas à ce phénomène. Et le pilote Ferrari a d’ailleurs certaines requêtes précises.

A 41 ans, Lewis Hamilton n’a toujours pas décidé de raccrocher. D’ici quelques semaines, le pilote Ferrari va repartir pour une nouvelle saison en Formule 1 et ça va débuter avec le Grand Prix d’Australie. Après un dernier exercice compliqué, le Britannique va tenter de montrer qu’il est toujours au top. L’intersaison aura-t-elle été bénéfique pour Lewis Hamilton ? Comme à son habitude, le septuple champion du monde travaille énormément de son côté et pour l’aider, il n’hésite pas à faire appel à l’intelligence artificielle.

Le coup de pouce au quotidien pour Lewis Hamilton Comme beaucoup, Lewis Hamilton est donc lui aussi un utilisateur de l’IA. A l’occasion d’un entretien accordé à Vogue, le pilote Ferrari en a d’ailleurs dit plus sur ses demandes. C’est ainsi qu’il a notamment pu expliquer : « La dernière chose que j’ai demandé à l’IA ? J’utilise Perplexicity. J’adore. J’ai couru 13 kilomètres ce matin. J’ai couru le long du fleuve, ce qui m’a permis de voir une bonne partie de la ville. Et en rentrant, j’ai demandé : « J’ai perdu 1000 calories. Quelle est la meilleure chose à manger après cet entraînement ? » Je l’utilise pour ça, je l’utilise aussi pour préparer au mieux mes réunions ».