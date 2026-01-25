Lewis Hamilton et les Pokémon : La révélation complètement inattendue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décidant de rejoindre Ferrari en 2025, Lewis Hamilton n'a pas connu un immense succès. Le pilote britannique s'apprête malgré tout à démarrer la saison 2026 dans l'écurie italienne. Le septuple champion du monde reste passionné par son sport même s'il semble beaucoup s'amuser dans sa vie privée également. Et voilà que Lewis Hamilton voue une passion particulière aux Pokémon visiblement.

Alors qu'il vient de fêter ses 41 ans, Lewis Hamilton va entamer une nouvelle saison en Formule 1 dans quelques semaines. Le pilote britannique a fait part d'une nouvelle assez inattendue concernant les passions qui l'animent en ce moment. L'homme aux 105 victoires s'est en effet lancé dans la collection de cartes Pokémon !

Lewis Hamilton dévoile sa nouvelle collection A 41 ans, Lewis Hamilton n'a pas encore fondé de famille mais il trouve son bonheur dans différentes occupations. En effet le pilote britannique prouve que finalement il n'y a pas d'âge pour s'amuser à faire des collections. « De quoi je suis fan en ce moment ? Je collectionne des cartes : Pokémon, Star Wars, des cartes de sportifs… Je collectionnais des cartes quand j’étais petit, surtout celles des joueurs dans les magazines de foot, qu’on s’échangeait à l’école. J’ai une collection et elle ne cesse de s’agrandir. J’achète des cartes toutes les semaines » révèle-t-il pour Vogue.