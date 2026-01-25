F1 - Ferrari : La révolution qui fait vibrer Charles Leclerc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Ferrari a dévoilé sa toute nouvelle livrée à l’orée d’une saison 2026 pleine de révolutions. L’écurie italienne, qui compte tourner la page après une saison 2025 catastrophique, peut déjà compter sur un Charles Leclerc extrêmement enthousiaste avant d’entamer les premiers tests hivernaux du côté de Barcelone.

Si en 2025, Ferrari a vécu un véritable calvaire, l’écurie italienne est bien déterminée à l’idée de changer la donne en 2026. Ce vendredi, la « Scuderia » a dévoilé sa monoplace pour la saison à venir, et s’en est suivi une vague d’enthousiasme de la part de Lewis Hamilton, mais également de celle de Charles Leclerc.

« C’est évidemment un moment très excitant » « Ça fait vraiment du bien. C’est évidemment un moment très excitant. Les sensations en elles-mêmes sont difficiles à décrire. Je ne veux pas entrer dans les détails pour l’instant, parce que les conditions sont particulières : à moitié pluie, à moitié sec. Sur une journée comme celle-ci, où l’on ne fait que cinq tours en tout avec Lewis, ce n’est pas une question de performance ou quoi que ce soit d’autre. L’objectif était simplement de vérifier que tous les systèmes fonctionnaient correctement, ce qui a été le cas », a ainsi confié le Monégasque après quelques tours effectués sur la nouvelle SF-26, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.