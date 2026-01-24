«Un rêve» : Lewis Hamilton présente sa nouvelle voiture à plusieurs millions d’euros

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison délicate chez Ferrari, Lewis Hamilton se tourne vers 2026 avec ambition. En effet, le septuple champion du monde semble plus motivé que jamais alors que son avenir au sein de la Scuderia à plusieurs fois fait parler ces derniers mois.

A l'issue de la saison dernière, très compliquée, l'avenir de Lewis Hamilton a suscité de nombreux doutes. L'idée d'une retraite a même circulé, mais le Britannique était bien là pour la présentation de la nouvelle Ferrari, la SF-26. Comme toute nouvelle monoplace, elle a coûté plusieurs millions d'euros en coût de fabrication et de développement. Mais visiblement, cela en vaut la peine puisqu'elle fait rêver Lewis Hamilton.

Hamilton s'enflamme pour la SF-26 « Je n’arrive pas vraiment à trouver les mots pour exprimer mon excitation, honnêtement. Même la nuit dernière, je n’ai pas beaucoup dormi, parce que je savais que ce jour allait arriver. Ces derniers jours ont été tellement excitants, voir la voiture se construire, être dans le garage, voir tout le monde arriver… C’est vraiment le résultat de tout le travail acharné de chacun. Le fait d’être le premier à conduire la voiture, c’est un immense honneur et un vrai privilège, oui. Je ne suis plus entouré que de rouge, mais aussi un peu de blanc sur le cockpit, ce qui est une sensation différente. J’ai toujours rêvé d’être dans une voiture rouge. Alors voilà, on y est avec ces règles. Et la voiture est magnifique », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.