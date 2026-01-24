F1 - Alpine : Le changement qui fait rêver Pierre Gasly !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison 2025 catastrophique, Alpine a présenté ce vendredi sa nouvelle livrée pour 2026. Déterminé à rebondir au sein de l’écurie française, Pierre Gasly a fait part de retours extrêmement positifs sur la nouvelle monoplace, affirmant que cette dernière disposait d’un certain potentiel, ce qui n’est pas pour déplaire le pilote normand.

Le cauchemar enfin terminé pour Pierre Gasly chez Alpine ? Pire écurie du circuit en 2025, la formation française espère rebondir avec les nouvelles réglementations de 2026, qui vont placer les pilotes face à une grosse inconnue. Ce vendredi, tout comme Ferrari, Alpine a dévoilé la livrée 2026 révélant la nouvelle monoplace conçue à Enstone.

« Ce changement de réglementation est une opportunité de rêve » Bien évidemment présent, Pierre Gasly n’a clairement pas caché son optimisme à l’orée des premiers tests hivernaux. « Ça fait des mois que j’attendais ça. Les derniers mois étaient longs et compliqués. Donc, j’ai hâte de savoir où est ce que ça vous mettre au championnat. Ce changement de réglementation est une opportunité de rêve. Je suis très optimiste sur le potentiel que l’on peut avoir », confie le Français au Parisien.