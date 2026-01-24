F1 - Lewis Hamilton : «Le rêve» annoncé chez Ferrari !

A l’orée d’une saison 2026 qui s’annonce déjà passionnante, Ferrari a présenté sa nouvelle livrée ce vendredi. Bien évidemment présent, Lewis Hamilton est revenu sur son arrivée au sein de l’écurie italienne il y a un peu plus d’un an. Le septuple champion du monde évoque « un rêve » de pouvoir faire partie de la « Scuderia ».
Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a vécu un véritable calvaire chez Ferrari en 2025. Arrivé en grandes pompes au sein de l’écurie italienne, le Britannique a traîné son spleen durant toute la saison dernière, ne parvenant pas à obtenir le moindre podium en course. S’il souhaite désormais inverser la tendance, Hamilton se dit toujours très heureux de faire partie de cette équipe.
Hamilton toujours très heureux chez Ferrari
« Je me souviens de mon premier jour ici, l’année dernière, au virage 1 de Fiorano, en voyant une foule de tifosi rassemblés. C’était ma première véritable expérience de ce soutien incroyable », a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« C’est le rêve »
« Nous les voyons partout dans le monde, à chaque course. Leur soutien est essentiel, non seulement pour les pilotes, mais pour toute l’équipe. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans eux. Leur soutien compte plus que tout. J’espère sincèrement qu’avec leur appui et le travail acharné de toute l’équipe, nous pourrons vivre une saison solide. C’est le rêve », conclut Hamilton.