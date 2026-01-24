F1 - Lewis Hamilton : «Le rêve» annoncé chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’orée d’une saison 2026 qui s’annonce déjà passionnante, Ferrari a présenté sa nouvelle livrée ce vendredi. Bien évidemment présent, Lewis Hamilton est revenu sur son arrivée au sein de l’écurie italienne il y a un peu plus d’un an. Le septuple champion du monde évoque « un rêve » de pouvoir faire partie de la « Scuderia ».

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a vécu un véritable calvaire chez Ferrari en 2025. Arrivé en grandes pompes au sein de l’écurie italienne, le Britannique a traîné son spleen durant toute la saison dernière, ne parvenant pas à obtenir le moindre podium en course. S’il souhaite désormais inverser la tendance, Hamilton se dit toujours très heureux de faire partie de cette équipe.

Hamilton toujours très heureux chez Ferrari « Je me souviens de mon premier jour ici, l’année dernière, au virage 1 de Fiorano, en voyant une foule de tifosi rassemblés. C’était ma première véritable expérience de ce soutien incroyable », a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.