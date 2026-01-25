Max Verstappen : Le «moment difficile» en F1

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen fait déjà partie des plus grands pilotes de l’histoire. Connu pour son sang-froid à toute épreuve sur la piste, le champion néerlandais a récemment avoué avoir connu un manque de confiance lors de la saison 2018. Surtout, le pilote Red Bull conseille aux jeunes rookies de commettre des erreurs.

S’il fait désormais partie des meilleurs pilotes de l’histoire, Max Verstappen a lui aussi connu des désillusions. Récemment, le quadruple champion du monde a évoqué la saison 2018, dans laquelle le Néerlandais avait connu une grande période de doute lors des premières courses.

Verstappen a lui aussi douté « La saison 2018, le début, les sept ou huit premières courses. Je faisais moi-même quelques erreurs, puis on entre dans une spirale négative, on essaie de pousser encore plus fort et rien ne fonctionne. Et j’étais vraiment en colère contre moi-même. Puis j’ai pris un tournant à Montréal, et je dois dire que je pense que c’est vraiment à partir de ce jour-là que tout s’est mis en place », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Interrogé sur les conseils qu’il pourrait donner à des jeunes pilotes, le champion de Red Bull a insisté sur l’importance de commettre certaines erreurs.