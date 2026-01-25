F1 - Pierre Gasly : Le «changement énorme» qu’il attendait !

Pierrick Levallet

La saison 2025 a été un long calvaire pour Alpine. L’écurie française a terminé dernière du classement constructeur. Pierre Gasly n’a notamment rien pu faire pour permettre à l’équipe de redresser la barre. Le pilote de 29 ans a toutefois indiqué qu’il attendait un gros changement pour 2026, et qu’il est excité à l’idée de découvrir quelle ampleur cela aura sur sa saison.

2025 a été plutôt délicat pour Alpine en F1. L’équipe française a terminé dernière du championnat constructeur, loin derrière Kick Sauber et Haas. Pierre Gasly a été plutôt démuni. Le pilote de 29 ans a souffert des gros problèmes de sa voiture et n’a pas pu obtenir les résultats escomptés. Le Français a donc hâte que la saison 2026 débute pour pouvoir vite tourner la page. Et Pierre Gasly n’a pas manqué d’indiquer qu’il était impatient de voir un gros changement qu’il réclamait à l’oeuvre.

«Je suis vraiment impatient de voir ce qui arrive» « J'attendais ce jour et ce moment depuis environ neuf mois maintenant, donc je suis vraiment impatient de voir ce qui arrive. C'est un changement énorme pour nous tous, extrêmement complexe : compliqué pour les équipes, compliqué pour les motoristes. Ça va aussi être exigeant pour nous [les pilotes]. Peut-être pas compliqué à proprement parler, mais cela va clairement demander une charge de travail supplémentaire au cours des prochaines semaines afin de bien assimiler ces changements » a ainsi confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.