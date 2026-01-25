F1 - Pierre Gasly : Le «changement énorme» qu’il attendait !

La saison 2025 a été un long calvaire pour Alpine. L’écurie française a terminé dernière du classement constructeur. Pierre Gasly n’a notamment rien pu faire pour permettre à l’équipe de redresser la barre. Le pilote de 29 ans a toutefois indiqué qu’il attendait un gros changement pour 2026, et qu’il est excité à l’idée de découvrir quelle ampleur cela aura sur sa saison.
«Je suis vraiment impatient de voir ce qui arrive»
« J'attendais ce jour et ce moment depuis environ neuf mois maintenant, donc je suis vraiment impatient de voir ce qui arrive. C'est un changement énorme pour nous tous, extrêmement complexe : compliqué pour les équipes, compliqué pour les motoristes. Ça va aussi être exigeant pour nous [les pilotes]. Peut-être pas compliqué à proprement parler, mais cela va clairement demander une charge de travail supplémentaire au cours des prochaines semaines afin de bien assimiler ces changements » a ainsi confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.
Pierre Gasly attend le début de saison avec impatience
Il faut dire qu’Alpine a pu bénéficier du changement de réglementation qui entrera en vigueur cette saison. Toutes les écuries ont dû repartir de zéro dans le développement de leurs monoplaces. L’équipe française avait néanmoins pris de l’avance en se penchant sur la création de sa voiture mi-2025. Reste maintenant à voir si les efforts d’Alpine s’avéreront payants. Pierre Gasly a en tout cas hâte de pouvoir tester sa monoplace.