F1 - Michael Schumacher : Pierre Gasly sort du silence après la polémique !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, Pierre Gasly a fait l’objet d’une polémique sur les réseaux sociaux. Le pilote d’Alpine a rendu un hommage à Michael Schumacher sur son compte Instagram lors de son séjour au ski. Et le Français est sorti du silence après avoir subi quelques critiques en raison de l’accident du légendaire pilote allemand il y a quelques années.

Michael Schumacher a dominé la F1 au début des années 2000. L’Allemand était intouchable avec Ferrari. Mais après sa carrière, l’ancien pilote a été victime d’un grave accident au ski. Pierre Gasly a alors voulu lui rendre hommage cet hiver. Le Français a posté une photo de lui sur Instagram dans une combinaison aux couleurs de Marlboro, rappelant celle portée par le Baron Rouge. Seulement, le pilote d’Alpine a fait l’objet d’une polémique à ce sujet. Ce dernier a donc tenu à s’expliquer.

«J'ai toujours montré du respect à son égard» « Je suis un grand fan de Michael. J'ai toujours montré du respect à son égard. J'ai toujours partagé le fait qu'il faisait partie de mes idoles en grandissant. C'était l'une de ses vestes. J'adore le ski. J'en fais depuis que je suis enfant. Je pense que ça permet vraiment de se changer les idées. Comme je l'ai dit, j'avais deux semaines. Une semaine avec ma famille pendant Noël, une semaine avec mes amis, ce qui est très important dans ma vie, simplement pour s'éloigner de l'environnement dans lequel on évolue habituellement et revenir à une vie plus traditionnelle avec ses amis » a d’abord confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.