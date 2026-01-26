F1 - Ferrari : Lewis Hamilton est très «excité», c’est du jamais vu !

Alexis Brunet

La nouvelle saison de F1 n’a pas encore commencé, mais elle pourrait être très importante pour Ferrari et plus précisément Lewis Hamilton. Pour sa deuxième année avec l’écurie italienne, le Britannique voit les choses en grand. Il est d’ailleurs très excité, à l’idée de rouler, ce qui n’avait jamais vraiment été le cas avant.

Pour sa première saison avec Ferrari, Lewis Hamilton n’a pu faire mieux qu’une sixième place au classement, juste derrière son partenaire Charles Leclerc. Pour sa deuxième année avec l’écurie italienne, le multiple champion du monde espère faire bien mieux, en tout cas il est très excité avant le début des hostilités. « Si vous regardez probablement toutes mes interviews au fil des années, je ne dis presque jamais que je suis excité, mais là, je le suis énormément, et je pense que c’est normal de le dire, oui, je suis enthousiaste à l’idée d’un nouveau départ. Il y a eu un vrai travail de remise à zéro et de récupération. Même si c’était la pause la plus courte que nous ayons jamais eue, je dirais que c’était exactement ce dont j’avais besoin. »

Hamilton a hâte de rouler À partir de ce lundi 26 janvier, les pilotes auront l’occasion de rouler lors des essais privés qui se dérouleront à Barcelone jusqu’au 30. Un moment particulièrement attendu par Lewis Hamilton. « Je suis vraiment impatient de ce premier test. Évidemment, lors du shakedown, je n’ai pas pu attaquer, mais c’est déjà une sensation sympa à Fiorano. Cette semaine, on va commencer à vraiment allonger les relais et voir ce que cette nouvelle génération de voitures va nous apporter à tous. »