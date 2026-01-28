F1 - Verstappen : La «belle histoire» avec un ancien pilote de Red Bull !

Pierrick Levallet

Lando Norris ayant été sacré champion du monde en 2025, Max Verstappen a perdu son numéro 1. Le Néerlandais a donc été contraint d’en changer pour 2026. Le choix du pilote de Red Bull s’est porté sur le 3. Un ancien pilote de l’écurie autrichienne s’est d’ailleurs livré sur la « belle histoire » qu’il partage avec le quadruple champion du monde.

Max Verstappen a perdu sa couronne en 2025 en F1. Victime de sérieux problèmes avec sa monoplace en première partie de saison, le Néerlandais avait presque réussi à défendre son titre en seconde moitié d’année. Mais finalement, c’est Lando Norris qui a été sacré lors de l’ultime course, au Grand Prix d’Abu Dhabi. Le Britannique a alors choisi d’arborer le numéro 1, réservé aux champions du monde. Max Verstappen a donc été contraint d’en changer, et son choix s’est porté sur le 3.

«C’est une belle histoire pour nous» Pour pouvoir le prendre, le pilote de Red Bull est d’ailleurs allé demander directement à Daniel Ricciardo, ancien propriétaire du numéro. Et l’ex-pilote de l’écurie autrichienne s’est livré sur le sujet. « J’ai revu Max récemment, pour le lancement avec Ford, et toute cette histoire autour du numéro 3 est vraiment cool, c’est une belle histoire pour nous. Et aussi pour les fans de Formule 1 qui ont soutenu Max et moi lorsque nous étions coéquipiers. Quand j’ai retrouvé Max à Austin l’an dernier, il m’a dit qu’il aimerait prendre le numéro 3 » a d’abord expliqué l’Australien dans des propos rapportés par NextGen-Auto.