F1 : Lewis Hamilton agace Mercedes, la rupture est inévitable !

A 40 ans, Lewis Hamilton est aujourd’hui un pilote Ferrari. Le Britannique a choisi de rejoindre la Scuderia en 2025 et ainsi de quitter Mercedes. Un coup dur forcément pour Toto Wolff, qui a depuis digéré le départ du septuple champion du monde. Revenant d’ailleurs sur la décision de Lewis Hamilton, le dirigeant des Flèches d’Argent explique que cette séparation était quasiment inévitable.

Au volant d’une Mercedes, Lewis Hamilton a écrit les plus belles années de sa carrière. Forcément, on s’attendait à ce que le Britannique termine sa carrière au sein de cette écurie. Mais voilà qu’un autre scénario s’est produit. En effet, Hamilton a choisi de signer avec Ferrari, pour qui il pilote depuis cette saison 2025. Toto Wolff a donc vu le septuple champion du monde s’en aller, réussissant d’ailleurs à passer à autre chose…

« J’aime le changement en général » Bien évidemment, perdre Lewis Hamilton a été un coup dur pour Mercedes. Mais Toto Wolff a tenu un discours qui se veut optimiste à ce sujet. Ainsi, pour The Telegraph, il a expliqué : « J’aime le changement en général ; j’aime le défi et les opportunités qu’il offre ».