F1 - Max Verstappen : La séparation déchirante !

Ce mardi, Helmut Marko a lâché une bombe sur le monde de la Formule 1. La légende de Red Bull a annoncé son départ, après plus de vingt ans passés au sein de l’écurie autrichienne. Très proche de Max Verstappen, Marko a révélé les coulisses de ces adieux déchirants avec le Néerlandais.

Un séisme chez Red Bull. En début de semaine, Helmut Marko a officialisé son départ. Le responsable de la filiale jeune de l’écurie autrichienne est une véritable légende de Red Bull, chez qui il aura opéré pendant plus de vingt ans.

« Il y avait une certaine mélancolie » Surtout, « Le Docteur » faisait office de mentor pour Max Verstappen, qu’il a toujours pris sous son aile depuis ses débuts en Formule 1. Forcément, les adieux entre les deux hommes ont été émouvants comme l’a d’ailleurs révélé Marko. « Ce n’était pas une conversation normale. Il y avait une certaine mélancolie. Il a dit qu’il n’aurait jamais imaginé connaître un tel succès », a-t-il confié à ORF.