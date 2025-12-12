F1 - Départ de Lewis Hamilton : L’étrange divorce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lewis Hamilton vient de terminer sa première saison chez Ferrari. Le Britannique avait choisi de rejoindre la Scuderia à partir de 2025, mais voilà que l’annonce de son transfert en provenance de Mercedes était tombée un an auparavant. De quoi forcément rendre les choses particulières pour ses derniers mois au sein de son ancienne écurie. Ce n’est pas Toto Wolff qui dira le contraire à ce propos.

A 40 ans, Lewis Hamilton a choisi de relever un ultime défi dans sa carrière. Ainsi, alors qu’on pensait qu’il finirait au volant d’une Mercedes, le voilà aujourd’hui chez Ferrari. Une nouvelle aventure débutait lors de cette saison 2025 de Formule 1, mais le transfert du Britannique avait été officialisé dès le début de l’année 2024. Très tôt, on a donc su que Lewis Hamilton rejoindrait la Scuderia.

« C’est comme rester dans la même maison avec une femme… » Lewis Hamilton aura donc piloté toute la saison 2024 avec une Mercedes tout en sachant qu’il rejoindrait Ferrari pour l’exercice suivant. De quoi rendre particulière la fin de l’aventure du Britannique au sein de son ancienne écurie comme l’a raconté Toto Wolff. En effet, pour The Telegraph, le patron de Mercedes a expliqué : « C’est comme rester dans la même maison avec une femme ou un partenaire dont vous savez que vous allez divorcer dans un an ».