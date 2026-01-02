Rendez-vous avec le PSG : Le rêve d’un joueur de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu au Vélodrome le 22 septembre dernier (0-1), le PSG va retrouver l’OM la semaine prochaine à l’occasion du Trophée des Champions organisé au Koweït. Présent devant les journalistes ce vendredi, Facundo Medina a affiché sa motivation avant d’affronter le champion d’Europe en titre.

Le 8 janvier prochain, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l’Olympique de Marseille… du côté du Koweït ! Dauphins du club de la capitale en Ligue 1 la saison dernière, les hommes de Roberto De Zerbi vont affronter le champion d’Europe en titre à l’occasion du Trophée des Champions. L’occasion pour l’OM d’aller chercher un titre face au rival.

« C’est un trophée, bien sûr qu’on a envie de le gagner » Présent face à la presse ce vendredi, Facundo Medina a évoqué le choc à venir face au PSG. « Pour moi, ce match a la même importance que les autres. C’est un trophée, bien sûr qu’on a envie de le gagner. On va tout faire pour le ramener ici, malgré le voyage et le contexte », a confié le défenseur argentin, rapporté par Le Phocéen.