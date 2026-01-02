Rendez-vous avec le PSG : Le rêve d’un joueur de l’OM !

Battu au Vélodrome le 22 septembre dernier (0-1), le PSG va retrouver l’OM la semaine prochaine à l’occasion du Trophée des Champions organisé au Koweït. Présent devant les journalistes ce vendredi, Facundo Medina a affiché sa motivation avant d’affronter le champion d’Europe en titre.
Le 8 janvier prochain, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l’Olympique de Marseille… du côté du Koweït ! Dauphins du club de la capitale en Ligue 1 la saison dernière, les hommes de Roberto De Zerbi vont affronter le champion d’Europe en titre à l’occasion du Trophée des Champions. L’occasion pour l’OM d’aller chercher un titre face au rival.
« C’est un trophée, bien sûr qu’on a envie de le gagner »
Présent face à la presse ce vendredi, Facundo Medina a évoqué le choc à venir face au PSG. « Pour moi, ce match a la même importance que les autres. C’est un trophée, bien sûr qu’on a envie de le gagner. On va tout faire pour le ramener ici, malgré le voyage et le contexte », a confié le défenseur argentin, rapporté par Le Phocéen.
« Nous ferons tout pour ramener le trophée ici »
De retour de blessure avant la trêve hivernale après trois mois d’absence, Facundo Medina s’est également prononcé sur la décision des supporters phocéens de ne pas se rendre au Koweït. « J’ai malheureusement appris que les supporters ne seront pas présents, ce qui est dommage car on aurait aimé qu’ils nous accompagnent, a-t-il ajouté. Quoi qu’il en soit, nous ferons tout pour ramener le trophée ici ». Battu lors du premier Classique de la saison en septembre (0-1), le PSG est prévenu.