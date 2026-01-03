Zidane dans une chambre, il raconte sa grande première !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour sa grande première en équipe de France en août 1994, Zinedine Zidane a vécu une scène pour le moins surréaliste dans une chambre avec ses coéquipiers. L'ancien meneur de jeu emblématique des Bleus s'est livré sur cette anecdote bien particulière à l'occasion de son tout premier rassemblement.

En juin 2022, alors qu'il accordait un large entretien à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane livrait les coulisses de sa toute première sélection avec l'équipe de France du temps où il était joueur, en août 1994. Et alors qu'il avait tout de suite marqué les esprits sur le terrain avec un remarquable doublé contre la République Tchèque, Zidane avait également fait sensation auprès de ses nouveaux coéquipiers pour sa grande première avec les Bleus.

Zidane et sa grande première « Le 17 août 1994 contre la République tchèque (2-2, en amical). Mais je ne dois pas y être… Youri (Djorkaeff) se blesse. Et comme le match est à Bordeaux, Aimé Jacquet m’appelle pour des raisons pratiques. Je suis sur place. Mais je savais aussi que j’étais déjà dans sa tête. C’était l’occasion de me voir. Il y a plein d’anecdotes qui me reviennent en parlant de cette sélection », confie d'abord Zinedine Zidane, avant de livrer une anecdote bien particulière au sujet d'une réunion dans une chambre avec les autres joueurs de l'équipe de France.